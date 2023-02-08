Şanlıurfa'da sahte basın kartı taşıyan 2 kişi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sahte basın kartı taşıyan 2 kişi yakalandı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birecik ilçesinde enkaz kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birecik ilçemiz eski hastane caddesi Muhittin Aykılıç Sokak üzerinde bulunan binadaki arama kurtarma ve enkaz çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 8 Şubat 2023 günü yukarıda belirtilen adreste gazeteci oldukları iddiasıyla çekim yaptıkları görülen M.A. İle S.Ç. üzerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen eski sarı basın kartı ile turkuaz renkli basın kartları ele geçirilmiştir.

Güvenlik Şube Müdürlüğüyle kurulan koordinede şahısların üzerinde ele geçirilen basın kartlarının sahte olduğunun belirtilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda adı geçen şüpheliler hakkında 'Özel Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem yapılmıştır."

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