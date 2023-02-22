Adıyaman'daki enkaz kaldırma çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki enkaz kaldırma çalışmalarına Şanlıurfa'dan gönderilen iş makinaları da destek oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da sürdürülen enkaz kaldırma çalışmalarına destek için bölgeye çok sayıda iş makinası gönderildi.

Ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgeye lojistik ve yaşam malzeme desteğini de sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.