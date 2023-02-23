Şanlıurfa'da depremzedelere gıda kolisi dağıtılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere gıda desteği sağlıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki depremzede vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.
Belediye ekipleri, lojistik depodan yardım araçlarına yükledikleri gıda kolilerini, vatandaşların evlerine kadar götürüyor.
İçerisinde yağ, şeker, makarna, pirinç, bulgur, mercimek ve nohut bulunan gıda kolileri depremden etkilenen ailelere dağıtılıyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yardım faaliyetinde, günlük ortalama bin haneye gıda kolisi ulaştırılıyor.