Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinin sular altında kalma anı güvenlik kamerasında

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sağanağın ardından kent merkezindeki kavşak ve alt geçidin suyla dolma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağışla birçok noktada su baskınları yaşandı.



Kent merkezinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinin sular altında kaldığı anların görüntüleri ise afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bölgeyi gören güvenlik kamerası kayıtlarında, Cavsak Deresi'nin taşması sonucu sel sularının kavşağın alt geçidini doldurduğu görülüyor.

Bazı araç sürücülerinin durumu fark ederek geri döndüğü görülen kayıtlarda, köprülü kavşağın ve alt geçidin çok kısa sürede sular altında kalması yer alıyor.

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