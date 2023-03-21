Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde başlatılan çamur temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda belediye ekiplerine askerler ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

Temizlik çalışmalarında polis ve jandarmanın TOMA'ları da kullanılıyor.

Su baskınına uğrayan alışveriş merkezindeki su tahliye ve temizlik çalışmaları da sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.