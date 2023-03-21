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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

AA

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde başlatılan çamur temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda belediye ekiplerine askerler ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

Temizlik çalışmalarında polis ve jandarmanın TOMA'ları da kullanılıyor.

Su baskınına uğrayan alışveriş merkezindeki su tahliye ve temizlik çalışmaları da sürüyor.

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