Şanlıurfa'da hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerden görevlendirilen ekipler, iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü şekilde yıktı.

Kentteki yıkım çalışmaları Bamyasuyu Mahallesi'nde 8 katlı binaların bulunduğu bölgede devam etti.

Belediye ve polis ekipleri, yıkım işleminin sürdüğü bölgelerde güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

İş makinelerinin desteğiyle parçalanarak küçültülen enkazlar, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşındı.





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