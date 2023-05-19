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Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AA

Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, tarih boyunca her devletin kendi kaderini tayin eden bazı önemli dönüm noktaları olduğunu belirterek, Anadolu'nun dört bir yanının işgal altında olduğu, orduların dağıtıldığı ve halkın yoklukla sınandığı bir dönemde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlatılan bağımsızlık mücadelesi, Türk tarihimizde önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Bugün, bu şanlı tarihin 104. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunun yaşandığını aktaran Vali Ayhan, mesajında şunlara yer verdi:

"Zorlu dönemlerden geçen milletimiz için vatanın bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlığını yeniden sağlayarak halkımıza liderlik eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının cesaretiyle 19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık ateşi, aziz topraklarımıza yeni bir umut ışığı olmuştur. Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan 19 Mayıs tarihinin Türk gençliğine armağan edilmesi büyük anlam taşımaktadır. Atatürk'ün, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' diyerek bu emaneti gençlere bırakması, bu emaneti yüceltecek olan yegâne unsurun gençlerimiz olduğunu vurgulamaktadır.

Türk gençliğine olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getiren Atatürk’ün bu takdirini, gençlerimize her daim hissettirmek en önemli görevimizdir. Çünkü ülkemizin ve insanlarımızın layık oldukları mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşmamız gençlerimizin sayesinde olacaktır. Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz; toplumsal hoşgörü ve uzlaşma kültürünü özümsedikleri, demokrasiye bağlı kaldıkları ve sürekli değer üretmek için çalıştıkları sürece, önlerine herhangi bir engelin çıkması da mümkün olmayacaktır. Ben inanıyorum ki millî şuura sahip, evrensel değerleri benimseyen ve donanımlı genç nesiller sayesinde ülkemiz; medeni toplumlar arasında hak ettiği yeri ilelebet koruyacaktır."

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