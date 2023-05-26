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Şanlıurfalı işitme engelli futbolcular Süper Lig'e odaklandı

AA

Şanlıurfalı işitme engelli futbolcular Süper Lig'e odaklandı

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - İşitme Engelliler Futbol 1. Lig takımlarından Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, deprem nedeniyle ara verilen ve haziran ayında Diyarbakır'da oynanacak lig maçlarını kazanarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ertelenen İşitme Engelliler Futbol 1. Lig maçları, 2 Haziran'da Diyarbakır'da oynanacak.

Depremde hayatını kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can’ın isminin verildiği sezon maçlarında 5. Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfa ekibi, ligi 1. bitirerek Süper Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.

Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, geçen sezon yükseldikleri ligde 2. olduklarını, bu yıl ise Süper Lig'i hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene gene mart ayında başlaması gereken ligimiz deprem ve sellerden dolayı iptal edildi. Yaklaşık 20 gün önce liglerimizin başlatılmasına karar verildi. Diyarbakır'da oynanacak maçlarda hedefimiz Süper Lig'dir. Hedefimizden şaşmayız. Allah'ın izniyle Şanlıurfa'ya o şampiyonluğu getireceğiz. Nasıl ki 2. Lig'den 1. Lig'e çıktık şampiyon olduk, şimdi de hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve Şanlıurfa'ya o kupayı getirmektir."

Geçen yılki kadrodan yaş nedeniyle bazı oyuncuların ayrılmak zorunda kaldığını, takıma alt yapıdan gençleri kazandırdıklarını aktaran Bebe, hedeflerine gençlerle ulaşmak istediklerini söyledi.

Aralarından ayrılan oyunculara teşekkür eden Bebe, "Gençlerde çok yetenekli 4-5 futbolcum var, onlara çok güveniyorum. Allah'ın izniyle o gençler bizi hedefimize ulaştırır. Amacımız hem onları topluma kazandırmak hem etkinliklere katarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak." diye konuştu.

Diyarbakır'da oynanacak maçlar için Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın ulaşım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konaklama desteğinde bulunduğunu dile getiren Bebe, maddi destek talebinde bulunarak yetkililere teşekkür etti.


- Takım şampiyonluk hedefine kitlendi

Takım kaptanı Hüseyin Güler ise "Grupta 1. olan takım Süper Lig'e yükselecek, son 2 takım ise küme düşecek. Geçen sezon Batman'da oynanan maçlar sonucundan 2. olduk ve Süper Lig'e çıkamadık. İnşallah bu sene hedefimiz genç arkadaşlarımızla birlikte şampiyon olmak." dedi.

Oyunculardan Yusuf Çelik de depremden çok etkilendiklerini belirterek Allah'tan böyle bir acıyı tekrar yaşatmaması temennisinde bulundu.

Deprem sonrası liglerin ertelenmesinden dolayı üzüldüklerini aktaran Çelik, "Alınan kararla birlikte ligin yeniden oynanacak olmasından ve yeniden sahalara dönmekten dolayı çok mutluyuz. Çok şükür hayat yine eskisi gibi normale döndü. Diyarbakır'da oynanacak maçlarda grubumuzu ilk sırada bitirerek Süper Lig hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

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