Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

H.D. yönetimindeki 63 AB 598 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Çakmaklı Mahallesi yakınlarında B.C. idaresindeki 34 KL 896 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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