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        Şanlıurfa'de Büyükşehir Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:10
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        Şanlıurfa'de Büyükşehir Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gençlik ve koordinasyon merkezleri ile spor salonlarında 25 farklı branşta gençlere eğitim veriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte gençlere yönelik projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 19 gençlik merkezi ve 49 spor salonu ile gençlerin geleceğine yatırım yapıyor, zamanlarını verimli değerlendirmelerine imkan sağlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerinde resim, bilgisayar, müzik gibi birçok dalda eğitimler veriliyor. Spor salonlarında ise gençler judo, tekvando, güreş gibi 25 farklı branşta eğitim görüyor.

        Merkezlerde çeşitli dallarda dereceye giren ve kurslarda başarılı olan gençlere çeşitli hediyeler veriliyor.

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