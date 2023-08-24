Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında çeşitli üniversitelerden gelen Acil Durum ve Afet Yönetimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü öğrencileri stajın tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler, okullarının belirlemiş olduğu 20, 30 ve 60 günlük yaz stajlarını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında yapıyor.

Eğitim amirliği tarafından merkez ve ilçelerde 48 stajyer öğrenciye, sırasıyla hortum atma teknikleri, yangına müdahale teknikleri, merdivenli araç kullanımı, hayvan kurtarma aparatları, kapı açma aparatları, yüzük kesme, sedye bağlama ve yaralı taşıma teknikleri, hava yastıkları kullanımı gibi birçok uygulamalı eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Nur Asoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdiğini belirtti.

Geleceğin itfaiyecilerini hazırladıklarını ifade eden Asoğlu, şunları kaydetti:

"Anız yangınlarının fazla yoğun olduğu bir sezondayız. Günlük rutin işlerimiz arasında yer alan mesken yangınları trafik kazaları ve kurtarma olaylarının da yaşandığı dönemde belediyemizi ve itfaiyemizi tercih eden evlatlarımız yani geleceğin itfaiyecilerini tabi ki ihmal edemezdik. Bu sıcak havalarda çok ter döktüler ve yoruldular. Stajyerlerimizle beraber mesai harcayan fedakarca çalışan vardiya arkadaşlarımıza, idari işlerdeki birimlerimize ve özelde eğitim amirliğimize teşekkür ediyorum."