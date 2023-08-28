Şanlıurfalı öğrencilerin atık kumaştan yaptığı Göbeklitepe tablosu sergilenmeye başlandı Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneğince (TİHCAD) düzenlenen "tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi" kapsamında öğrencilerin kot kumaş atıklarında yaptığı tablo, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe animasyon gösteri salonunda sergilenmeye başlandı.

ŞANLIURFA (AA) - Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneğince (TİHCAD) düzenlenen "tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi" kapsamında öğrencilerin kot kumaş atıklarında yaptığı tablo, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe animasyon gösteri salonunda sergilenmeye başlandı.

TİHCAD'dan yapılan açıklamaya göre, TİHCAD tarafından Üçpınar İlkokulu öğrencilerine yönelik "tarihin sıfır noktasında tekstilde sıfır atık projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler kot pantolon üretimi sırasında ortaya çıkan kumaş atıklarından geri dönüşüm eğitmeni Meltem Üstündağ’ın eşliğinde Göbeklitepe tablosu yaptı.

Kumaş parçalarını yapıştırarak yapılan sanatsal etkinlik neticesinde 9 ayrı parçadan oluşan tablo, Göbeklitepe animasyon gösteri salonunda sergilenmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, tekstilin dünyayı en çok kirleten sektörler arasında olduğunu, Dernek olarak çevre bilincine önem verdiklerin aktardı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bu bilinci yeni nesillere aşılamak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir yandan ihracata katkıda bulunmaya çalışırken diğer yandan sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Tekstilde geri dönüşüm ve sıfır atık en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Yaşanan iklim krizi nedeniyle sıfır atık ve geri dönüşüm bundan sonra dünyanın hep gündeminde olacak. Tarihin 'sıfır noktasında tekstilde sıfır atık' başlığına dikkat çekmeye çalıştık. Ortaya ilkokul çocuklarının ortak çalışması olan çok güzel bir tablo çıktı. Projenin en güzel sonucu bizim için bu tablonun ait olduğu yerde Göbeklitepe'de sergilenmesi oldu."

TİHCAD Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Deniz Dikmen de proje çerçevesinde Şanlıurfa'da yaşamalarına rağmen Göbeklitepe'yi hiç görmemiş ilkokul öğrencilerini önce Göbeklitepe'ye götürdüklerini bildirdi.

Gezinin ardından öğrencilere yönelik "Tekstilde sıfır atık - Geri dönüşüm sanatı" adı altında etkinlik düzenlediklerin hatırlatan Dikmen, "Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Öğrenciler burada atık olarak görülen parçaların nasıl sanata dönüştüğünü ve geri dönüşebileceğini öğrenmiş oldular." ifadelerini kullandı.