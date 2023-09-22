Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
M.Ç. idaresindeki 27 ADY 72 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Akpınar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
M.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.