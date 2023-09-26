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        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:18
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        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DC 8011 plakalı otomobil, 15 Temmuz Mahallesi civarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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