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        Şanlıurfa'da havaya ateş eden 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şanlıurfa'da düğünlerde havaya rastgele ateş eden 6 şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:17
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        Şanlıurfa'da havaya ateş eden 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şanlıurfa'da düğünlerde havaya rastgele ateş eden 6 şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğünlerde ve asker uğurlamalarında rastgele havaya ateş edilmesinin engellenmesi için Birecik, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde denetim yapıldı.

        Bu kapsamda düğün merasimlerinde havaya rastgele ateş ederek "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ve 1 uzun namlulu silaha el konuldu.

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