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        Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ile 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:07
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        Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ile 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda 11 kilo 500 gram skunk ile 400 hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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