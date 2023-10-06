Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ile 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:07
Şanlıurfa'da 11,5 kilogram skunk ile 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda 11 kilo 500 gram skunk ile 400 hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.