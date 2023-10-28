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        Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan tartışmada esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:53
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        Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan tartışmada esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru hastanede tedavi altına alındı.

        Komiser Şakir Caddesi üzerinde esnafa bayrak dağıtan zabıta ekipleriyle esnaf arasında tartışma yaşandı.

        Olayda bir esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru Hasan Yunusoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgeye gelen polis ekipler olayın zanlısı esnafı gözaltına aldı.

        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, ay yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Herşeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı' olacak."

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