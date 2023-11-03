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        Şanlıurfa'da devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:07
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        Şanlıurfa'da devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı.

        Sislice Mahallesi yakınlarındaki tarladan dönenlerin bulunduğu arabanın atı kontrolden çıktı.

        Devrilen at arabasındaki A.R.G, Y.G, A.G. ile H.G. yaralandı.

        Hafif yaralanan 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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