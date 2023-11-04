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        Şanlıurfa'da 137 çalıntı motosiklet yakalandı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:44
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        Şanlıurfa'da 137 çalıntı motosiklet yakalandı
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        Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde denetimler yapıldı.

        Son 4 günde yapılan uygulamalarda 137 çalıntı ve 4 hacizli motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde 85 şüpheliye adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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