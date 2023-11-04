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        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:23 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:23
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        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Esmerçayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, İ.K, M.E, M.G.K, P.İ, A.Ç. ile K.İ. yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan M.E. Şanlıurfa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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