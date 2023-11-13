Siverek kırsalında "sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller" projesiyle ayak basılmadık mahalle kalmayacak

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan "sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller" projesiyle kırsaldaki 161 mahallede yaşayanlar devletin tüm imkanlarıyla buluşturuluyor.

Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi ile diğer kamu kurumlarının da katıldığı proje kapsamında, kırsal mahallelerde vatandaşlara sağlık taramalarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler ve eğitimler veriliyor.

Sağlık ekiplerince okullara yapılan ziyaretlerde öğrencilerin diş, göz ve diğer sağlık taramaları yapılırken okuma kitapları ile çeşitli hediyeler veriliyor. Ekipler ayrıca kırsal mahallelerdeki evleri ziyaret ederek, kadın sağlığı konularında eğitimler veriyor. Aşısının eksik olduğu tespit edilen çocuklar aşılanırken, diyetisyenler boy ve kilo endeksi ölçümleri yapıyor.

Mobil tarama araçlarının da bulunduğu projede sağlık ekiplerince kadınlara yönelik kanser taramaları yapılıyor. Kanser şüphesi bulunan hastalar için randevu oluşturan ekipler, ileri düzeyde tetkik ve tedavi için hastanın naklini sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince de öğrenci ve ailelere çeşitli eğitimler veriliyor. Belediye ekipleri, mahalle genelinde ilaçlama ve okullarda kapsamlı temizlik yapıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki evcil ve sahipsiz hayvanların aşılamasını da gerçekleştiriyor.

- "Dokunmadığımız hiçbir hane ve öğrencimiz kalmamasına gayret ediyoruz"

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir AA muhabirine, "sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller" projesinin örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Projenin ilçede görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kaymakam Hasan Ongu'ya atfen oluşturulduğunu aktaran Aydemir, projeye tüm kamu kurumlarının dahil edilerek yapıldığını söyledi.

Kaymakam Aydemir, sağlıklı bireylerin ve sağlıklı nesillerin yetişmesi mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her gün 50 ila 75 personelle öncelikle kırsal mahallelerimizden ve yine mahallelerimizdeki köy okullarımızdan başlayarak tüm öğrencilerimizin sağlık testlerini yapıyoruz. Diş hekimleri ile ağız diş sağlığı için diş taraması yapıyoruz. Tabii genel eğitim verildikten sonra öğrencilerimize hem diş macunu hem de diş fırçası hediye ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız da göz muayenelerini ve işitme muayenelerini gerçekleştiriyor. Çocuklarımıza psikososyal destekler veriyoruz. Ayrıca hane hane gezip kanser tanıma kitleri veriyoruz. Köyün genelinden içme suyu numuneleri alıyoruz. Okullarımızdaki eksikleri tespit ediyoruz. Belediyemizle 20 ila 30 arasında temizlik personeliyle tüm mahallemizin hem de okulumuzun ve okul bahçesinin temizliğini yapıyoruz. Elimizdeki verilere göre 9 bin çocuğumuzun aşısı eksikti, yaptığımız çalışmalarla bunu 7 bine indirdik. Mesela bugün sadece Şekerli mevkiinde 150 çocuğumuzun aşısını yaptık. Tabii yeni doğan çocuklarımızdan topuk kanlarını alıyoruz, yine gebeliği olan hanımefendileri aile hekimine yönlendiriyoruz."

- Kırsaldaki çocuklara kuaför hizmeti sunuluyor

Aydemir, kırsal mahallerdeki sınav dönemindeki çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, halk eğitim müdürlüğünün de 5 kadın ve 5 erkek kuaförle kırsaldaki çocukların tamamına kuaför hizmeti verdiklerini söyledi.

Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının muhtar, öğretmen ve cami imamıyla görüşerek tespit edildiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Eksikleri, talepleri yerinde tüm müdürlerimizle dinliyoruz, bunları not alıyoruz aldığımız notları raporlaştırıp ilgili kurumlara resmi yazı şeklinde gönderiyoruz. Rahmetli kaymakamımız Hasan Ongu'ya ithafen gerçekleştirdiğimiz bu projeyi, kırsaldan başlayarak ilçe merkezine doğru getireceğiz. Memlekette dokunmadığımız hiçbir hane ve özellikle hiçbir öğrencimizin kalmamasına gayret ediyoruz, çok güzel sonuçlar elde etmeyi umuyoruz."

Aydemir, projeye emniyet, jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığının da destek verdiğini, öğrencilere trafik eğitimi verdiklerini ve kariyer günleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- "Sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller projesi aslında bir vefa projesidir"

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da projenin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller projesi aslında bir vefa projesidir. Bu proje ile Siverek'in ve Sivereklinin vefasını göstermiş olacağız. Kaymakamlığımızın tüm kamu kurumlarıyla ve belediyemizin tüm birimleriyle ortaklaşa düzenlediği bu güzel projede 161 mahallemizde yapılması planlanan sağlıktan temizliğe çevre korumadan kuaförlük hizmetlerine kadar çocuklarımıza, özellikle de okul çağındaki öğrenciler özelinde güzel bir projelendirme çalışması oldu. Projenin yürütücüsü olarak kaymakamlık ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün de büyük emekleri ve katkısı var."

Belediyecilik hizmetleri olarak her vatandaş için ellerinden gelini yaptıklarını anlatan Çakmak, "Bu proje ile kırsalda yaşayan özellikle çocuklarımız merkezdeki aynı hizmetlere çok daha kolay ulaşacak. Ben bu noktada emeği geçen tüm kurum amirlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Tarık Alpsoy da 75 kişilik ekiple hem öğrencilerin hem ailelerin sağlık taramalarının yapıldığını ifade etti.