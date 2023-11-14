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        Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti

        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:03
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        Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti
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        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan Umutcan Mahmut Küden (15), K.Y. (12) ve E.U. (14) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Vücutlarında ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaralı çocuklardan Umutcan Mahmut Küden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Diğer çocukların ise durumlarının ağır olduğu, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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