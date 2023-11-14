Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan Umutcan Mahmut Küden (15), K.Y. (12) ve E.U. (14) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vücutlarında ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaralı çocuklardan Umutcan Mahmut Küden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer çocukların ise durumlarının ağır olduğu, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı.