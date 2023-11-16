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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:37
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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 475 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakaladığı 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda 475 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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