Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 475 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakaladığı 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda 475 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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