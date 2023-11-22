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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:42
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 26. kilometresinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, otomobil sürücüleri Haşim Süzen, Yusuf Tutan, Ahmet Bülbül ile Mustafa Taş yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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