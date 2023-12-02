Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 9 adrese İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 308 fişek, 83 tabanca mermisi, 48 av tüfeği kartuşu, 9 şarjör, 7 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir kişinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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