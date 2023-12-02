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        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:43
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        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 9 adrese İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 308 fişek, 83 tabanca mermisi, 48 av tüfeği kartuşu, 9 şarjör, 7 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi.

        Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir kişinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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