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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:25
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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
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        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı.

        Kentin kırsal bölgesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan kuş, tekrar doğaya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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