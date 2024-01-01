Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı.
Kentin kırsal bölgesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan kuş, tekrar doğaya bırakıldı.
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