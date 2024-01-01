Şanlıurfa'da geçen yıl 6 bin 89 araç trafikten men edildi Şanlıurfa'da 2023 yılında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 89 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa'da 2023 yılında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 89 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan denetimlere ilişkin veriler açıklandı.

Denetimlerde 982 bin 935 araç ve 26 bin 847 motosiklet kontrol edildi.

Toplamda 228 bin 635 sürücüye ve motosiklete cezai işlem uygulandı, 6 bin 89 araç ise trafikten men edildi.