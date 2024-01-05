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        Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:05
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        Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ilçe merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

        Depoda yapılan aramada, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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