Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ilçe merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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