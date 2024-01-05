Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ilçe merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.