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        Şanlıurfaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında, sahasında 21 Ocak Pazar günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:40
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        Şanlıurfaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında, sahasında 21 Ocak Pazar günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmayla tamamlandı.

        Antrenmana kadrodaki oyuncuların yanı sıra transfer edilen 5 futbolcu da katıldı.

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