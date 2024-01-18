Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Vali Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de kandın kursiyerleri ziyaret etti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de kandın kursiyerleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

        Fatma Şıldak, Viranşehir Kaymakamı Önder Koç'un eşi Azercan Koç ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ile Viranşehir Belediyesi’ne bağlı Emine Erdoğan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada kadın kursiyerlerle bir araya gelen Şıldak, onlarla sohbet etti. Kursiyer kadınların yaptıkları çalışmaları yakından inceleyen Şıldak, onlara başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
        Şanlıurfaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
        Şanlıurfaspor, Mert Çapar ile yollarını ayırdı
        Şanlıurfaspor, Mert Çapar ile yollarını ayırdı
        Şanlıurfa'da hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
        Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu...
        Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu...