Vali Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de kandın kursiyerleri ziyaret etti Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Fatma Şıldak, Viranşehir Kaymakamı Önder Koç'un eşi Azercan Koç ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ile Viranşehir Belediyesi’ne bağlı Emine Erdoğan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada kadın kursiyerlerle bir araya gelen Şıldak, onlarla sohbet etti. Kursiyer kadınların yaptıkları çalışmaları yakından inceleyen Şıldak, onlara başarılar diledi.