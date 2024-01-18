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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te - İş-Yaşam Haberleri

        Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te

        SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 zam düzenlemesinin de dahil edileceği işsizlik sigortası kanun teklifinin görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:39
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        Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te
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        SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başladı.

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        Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşınan teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısının ardından ek yüzde 5 zam ile Ocak 2024'ten itibaren emekli maaşlarının 6 aylık artış oranının yüzde 42,6 olacağını söylemişti.

        Kanun teklifi komisyon aşamasından sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel kurul oylamasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

        Emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayı bitmeden yasalaşabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.

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