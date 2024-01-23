Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ili mücadele çalışmaları kapsamında Ekinyazı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramalarda, 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili B.T. şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Güneş, ziyaretlerini sürdürüyor
        Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Güneş, ziyaretlerini sürdürüyor
        "Şanlıurfalı Maradona" yeşil sahalarda
        "Şanlıurfalı Maradona" yeşil sahalarda
        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 5 maç sonra kazandı
        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 5 maç sonra kazandı
        Atık malzemeler öğrencilerin elinde hediyelik ürüne dönüşüyor
        Atık malzemeler öğrencilerin elinde hediyelik ürüne dönüşüyor
        Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı