Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ili mücadele çalışmaları kapsamında Ekinyazı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili B.T. şüpheli gözaltına alındı.

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