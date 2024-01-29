Şanlıurfa'da aranan 24 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan uygulamalarda, 8 bin 278 kişinin sorgulaması yapıldı, 4 bin 773 araç, 24 motosiklet denetlendi. Uygulamada, aranan 24 şüpheli ile 18 yoklama kaçağı yakalandı, çalınan 1 araç ve 1 motosiklet bulundu.

Çalışma kapsamında 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 2 milyon 541 bin 980 lira cezai işlem uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.