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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:37
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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında yapılan faaliyetler sonucu merkez Haliliye ilçesi sınırları içerisinde bulunan sit alanında şüpheliler Y.S, K.B, İ.A, A.B, ve M.E'nin kaçak kazı yaptığı belirlendi.

        Zanlılar Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede kaçak kazıda kullanılan kriko, kürek, kazma, 2 metal boru, keser, çekiç ve 3 el feneri ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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