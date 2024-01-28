Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Müslüm K. idaresindeki 01 BHU 19 plakalı kamyonet, Suruç-Birecik kara yolunun 27. kilometresinde karşı şeritten gelen İmam B.K. yönetimindeki 63 E 4407 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobildeki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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