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        Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:04
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        Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Müslüm K. idaresindeki 01 BHU 19 plakalı kamyonet, Suruç-Birecik kara yolunun 27. kilometresinde karşı şeritten gelen İmam B.K. yönetimindeki 63 E 4407 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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