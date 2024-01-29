Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sulutepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Bekir T. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

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