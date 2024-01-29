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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:27
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Sulutepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada yaralanan Bekir T. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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