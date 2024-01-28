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        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüşü üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:35
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        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüşü üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasına karşı çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucunda Siverek ilçesinde horoz dövüşü üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir adrese Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Siverek Asayiş Komando Timleri ve Siverek JASAT ekiplerince toplam 60 jandarma personelinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, dövüştürüldüğü tespit edilen 10 horoz ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli İ.O. ve H.Ş. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/A maddesine aykırı davranıştan hayvan sahibi 7 kişiye toplam 50 bin 512 lira idari para cezası, horoz dövüşü üzerinden kumar oynayan 34 kişiye toplam 218 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen horoz ise HAYDİ ekibi tarafından Siverek Belediyesi Çevre Koruma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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