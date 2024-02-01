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        Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 00:01 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:01
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        Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

        E.İ. idaresindeki 19 KE 494 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde B.T. yönetimindeki 46 DY 033 plakalı tırla çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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