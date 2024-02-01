Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

E.İ. idaresindeki 19 KE 494 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde B.T. yönetimindeki 46 DY 033 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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