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        Şanlıurfa'da hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:07
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        Şanlıurfa'da hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Y.Ç. kontrolündeki 34 FIC 621 plakalı otomobil, Balıkayağı Kavşağı'nda çalışma yapılan köprülü kavşak şantiye alanındaki yoldan yaklaşık 4 metre aşağıda park halindeki 06 GB 3595 plakalı hafriyat kamyonun kasasına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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