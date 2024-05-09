Şanlıurfa'da hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafriyat kamyonun kasasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.Ç. kontrolündeki 34 FIC 621 plakalı otomobil, Balıkayağı Kavşağı'nda çalışma yapılan köprülü kavşak şantiye alanındaki yoldan yaklaşık 4 metre aşağıda park halindeki 06 GB 3595 plakalı hafriyat kamyonun kasasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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