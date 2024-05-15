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        Şanlıurfa'da kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını, oturma eylemiyle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:17
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        Şanlıurfa'da kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını, oturma eylemiyle protesto etti.

        Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Lezgo Park'ta bir araya gelen kadınlar, "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Filistin'de zulme dur de" ve "Stop Israel" dövizleri açtı.

        Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Horihan Özgötürücü, şu ifadeleri kullandı:

        "Buraya toplanmamızın amacı Gazze'de işgal, Refah'ta yaşanabilecek soykırıma karşı tüm dünyada kamuoyu oluşmasını sağlamak; vicdanı olan her bireyin meydana çıkabileceğini, parti ya da dernek çatısı altında olmadan da olabileceğini göstermektir. Savaşın bir an önce son bulup kalıcı ateşkesin olması için gerekenlerin yapılmasını istiyoruz."

        Oturma eylemine katılan Pervin Yeşildağ da "İsrail, 1948'den bu yana sistematik bir şekilde Filistin'e soykırım uyguluyor ve 7 Ekim'den itibaren bu soykırım daha büyük çaplara ne yazık ki ulaştı. Bizler de başta birer Müslüman, insan, ev hanımı ve anne olarak oradaki annelerin çocuksuz kalışı, oradaki çocukların annesiz kalışı ve orada binlerce insanın katledilişi bizi derinden üzüyor." diye konuştu.

        Filistin'deki durumun son bulmasını ve İsrail'in Filistin topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini ifade eden Yeşildağ, 25 Mayıs'a kadar eylemi devam ettireceklerini belirtti.

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