Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i transfer etti

İmza törenine, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımından 22 yaşındaki sağ kanat Mehmet Yüksel ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

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