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        Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i transfer etti

        1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:25
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        Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i transfer etti
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        1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i renklerine bağladı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımından 22 yaşındaki sağ kanat Mehmet Yüksel ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

        İmza törenine, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

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