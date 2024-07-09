Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i transfer etti
1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i renklerine bağladı.
1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i renklerine bağladı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımından 22 yaşındaki sağ kanat Mehmet Yüksel ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
İmza törenine, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.