Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin çocukları kovalaması güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, sahipsiz köpeğin çocukları kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, sahipsiz köpeğin çocukları kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Seydo Atilla Mahallesi'nde bir sokakta sahipsiz 3 köpekten birinin, yolda yürüyen 3 küçük çocuğu kovaladığı görüldü.
Kayıtlarda çocukların köpekten kaçmaya çalıştığı yer aldı. Görüntüye, sokakta bulunan bir kadının kucağındaki bebekle köpeği bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı yansıdı.
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