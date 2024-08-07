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        Şanlıurfa'da UMKE 7 gün 24 saat hizmette

        Deprem ve birçok afet ile acil durumda ön saflarda yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Şanlıurfa'da 7 gün 24 saat hizmete hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:18
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        Şanlıurfa'da UMKE 7 gün 24 saat hizmette
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        Deprem ve birçok afet ile acil durumda ön saflarda yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Şanlıurfa'da 7 gün 24 saat hizmete hazır.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE, göreve başladığı 21 yıllık süre içinde başta deprem olmak üzere birçok afet ve acil durumda ön safta yer aldı.

        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, deprem döneminde kendi yarasını sarmanın yanı sıra Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesine destek verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Abdulkadir Kısmet, acil durumlarda ve olağanüstü afet durumlarında sağlık hizmet sunumunu aksatmadan verebilecekleri 50 yataklı sahra hastanesinin ilin envanterinde mevcut olduğunu belirtti.

        Bu sahra hastanesinde acil servis, laboratuvar, görüntüleme ünitesi, yataklı servis, doğumhane, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunduğunu aktaran Kısmet, şunları kaydetti:

        "Sahra hastanesinin altyapı, elektrik tesisatı ve tıbbi cihazları ile birlikte kurulumunu 48 saat içerisinde tamamlayıp faaliyete geçirebilmekteyiz. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde, Şanlıurfa UMKE ekipleri Hatay İskenderun'da bu sahra hastanemizle vatandaşlarımıza sağlık hizmetini 7 gün 24 saat esasına uygun olarak aksatmadan sunmuştur. Şanlıurfa UMKE ekipleri olarak, her türlü yaşanabilecek olumsuz durumda ve afetlerde daha önce de olduğu gibi vatandaşımıza sağlık hizmetini sunmak için yanınızdayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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