Şanlıurfaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmanın ardından istasyon çalışmasıyla başladı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
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