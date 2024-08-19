Stat:11Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Soydan, Mahmut Gülle
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 84 Nafican Yardımcı), Mboula, Ofosu (Dk. 84 Fatih Eren), Malle, Landel, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Hakan Erçelik), Mehmet Coşkun (Dk. 90 Reinkort), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Atakan Aybastı)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Dk. 88 Melih Okutan), Serkan Göksu (Dk. 63 Atalay Babacan), Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 46 Batuhan Çelik), Soukou, Minchev, Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 75 Mehmet Ali Büyüksayar), Cavare (Dk. 46 Hoti)
Goller: Dk. 3 Ofosu, Dk. 18 Glumac (Kendi kalesine), Dk. 89 Atakan Aybastı (Şanlıurfaspor), Dk. 76 Mehmet Ali Büyüksayar (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)
ŞANLIURFA
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