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        Şanlıurfa'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, rengi, aroması ve lezzetiyle dikkati çeken Karacadağ pirincinde hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:33
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        Şanlıurfa'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, rengi, aroması ve lezzetiyle dikkati çeken Karacadağ pirincinde hasat başladı.

        Mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen pirinç, eylül ayında düz arazilerde biçerdöverle biçilirken, eğimli arazilerde ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Karacadağ pirinci, bölge halkı tarafından büyük rağbet görüyor.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karacadağ eteklerindeki Eskihan Mahallesi'nde düzenlenen hasat törenine katılarak, çiftçilerle birlikte orak kullanıp pirinç saplarını biçti.

        Karacadağ'ın mikroklima özelliğine sahip bir bölge olduğunu belirten Şıldak, "Yükseltisi volkanik dağ özelliği ve kıraç arazi yapısıyla aslında tarıma zor koşullarda elverişlilik sağlayan bir yapıda Karacadağ. Ancak burada insanımız bu güzel ürünü, çeltiği keşfetmiş. Yıllardır ekiyor ve az önce bir vatandaşımızın da söylediği gibi çok ekonomik olmasa bile lezzeti, tadı, sağlığa olan faydaları sebebiyle artık burası benimsenmiş. 3 bin 500 dekar alanda ve en çok da Eskihan Mahallemizde yaklaşık 2 bin dekar olduğunu öğrendik." dedi.

        - "Bu yıl rekoltemiz 1400 ton civarında olacak"

        Rengi, aroması ve tadıyla ayrışan Karacadağ pirincinin hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Şıldak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yıl rekoltemiz 1400 ton civarında olacak. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. Bütün tarım ürünlerinin geliştirilmesi konusunda olduğu gibi Karacadağ'daki bu istisnai ürün çeltik konusunda da çalışıyoruz. Şanlıurfa, biliyorsunuz bir tarım cennetidir, adeta tarımın başkenti diyebiliriz, GAP'ın başkenti ve sulama projeleri ile birlikte verimi artmış topraklara sahip. Pirincin de bu iklimde, bu coğrafyada, bu tadıyla lezzetiyle sağlığa olan faydalarıyla geliştirilmesi, ürün miktarının ve verimliliğin artırılması için projeler uygulayacağız. Nitekim 12 tona yakın bir tohum desteği sağlamış İl Tarım Müdürlüğümüz, ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin bir gölet talebi var. Bugün bunu da inceleyeceğiz, ilgili kurumlarımızı görevlendireceğiz. Burada bir çalışma başlatmak istiyoruz. Üretenin, çalışanın her zaman yanındayız. Devletimizin bütün kurumlarıyla kuruluşlarıyla destekleriyle, köylerimizde yenilikçi tarım uygulamalarını çok önemsiyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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