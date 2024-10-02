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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 08:45 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:45
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

        Devriye ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı'nda üst araması yapılan İ.H.B'nin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Bu kişinin GBT sorgusunda uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan İ.H.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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