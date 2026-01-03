Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:17
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

