Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
