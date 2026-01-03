Şanlıurfa'da evin balkonundan havaya ateş eden zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir evin balkonundan havaya ateş ederek halkın güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Haliliye ilçesi Sultan Fatih Mahallesi’nde bir evin balkonunda bulunan kişinin havaya ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Kişinin ateş etmeye devam ettiği, daha sonra da dairenin içerisine girdiğini ifade eden Şıldak, "Kişi ile irtibat kurulamaması üzerine Polis Özel Harekat unsurlarımız tarafından daireye girilmiş ve şüpheli etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Dairede, 1 tabanca, 1 şarjör, balkonda 40, kaldırımda 2 kovan ele geçirilmiştir. Kişi hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu kapsamında adli işlem başlatılmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.