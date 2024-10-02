Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Dicle Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, A.A, N.Ç, A.E.T, M.B, M.S. ile Ş.A. emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.